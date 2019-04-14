اليوم.. تأخير 4 خطوط بالسكة الحديد

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أفادت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأن هناك تأخيرات متوقعة اليوم الأحد، الموافق 14 أبريل 2019 على بعض الخطوط، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وجاءت التأخيرات على النحو التالي:

أولًا خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانيًا خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي

القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة

أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعًا خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة

وتقدمت الهيئة القومية للسكك الحديدية لجمهور المسافرين من الركاب، بالاعتذار نتيجة هذه التأخيرات بسبب «التهديات» في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


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