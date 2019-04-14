  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

موسى: "حرام عليك يا لاسارتي"

التقرير

دواعش مصر فى سوريا.. ملف الخيارات الحرجة أمام الحكومة

"الجبلاية" تقاضي شوبير وصدى البلد

أول رد من "الجبلاية" على انتقاد ملعب السويس

المالية

المالية تزف بشرى للمواطنين عن القيمة المضافة

ليفربول

"صلاح" يسعى لفك عقدة "البلوز" الليلة

الحديد

الصناعة تصدر قرارًا جديدًا يثير السوق.. تعرف عليه

الرئيس السيسي

الرئيس يتفقد أحد أهم المشروعات القومية فجر اليوم

الإعلامي محمد الباز

الباز: أنتوا اللي استنجدتوا بالسيسي ليخلصكم من الإخوان

الدولار

سعر الدولار بالبنوك في بدء تعاملات الأسبوع

أرشيفية

اعترافات مثيرة للمتهمة في قضية "تبادل الزوجات": زوجي صاحب الفكرة

إحالة دعوى الصحفيين لإلغاء قرار تجميد عضويات الزمالك للمفوضين

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بنادي الزمالك

#

"الصحفيين" تسند مهام الدفاع عن أعضائها إلى نقيب محامي القاهرة السابق

#

"الصحفيين" تبحث خطوات التصعيد ضد رئيس الزمالك

#

أول تعليق من هاني زادة على استدعائه للتحقيق

حريق

حريق شقة سكنية

حريق الشقق

حريق فى العجوزة

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد مهران المحامى، بصفته وكيلاً عن عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي، والإقرار بصحة العضوية مع وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك، لهيئة المفوضين

وحملت الدعاوى رقم 27079، 27094 لسنة 73 قضائية ضد رئيس نادي الزمالك، ووزير الشباب والرياضة بصفته والمسئول عن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي.

وجاء موضوع الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والإقرار بصحة العضوية وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك.

وقدم الدكتور أحمد مهران المحامي المستندات والدلائل على صحة العضوية بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغى رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص الذي تواتر ذاكرة في اللوائح المتعاقبة منذ 1969. الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.

وتابع أن قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية وإن كانا قد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن ذات القانون خول للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سلطة وضع نظامها الأساسية استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادي ومنها تلك العضويات.

وشدد على أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التي أقرتها الجمعية العمومية للنادي في 17-8-2017، واعتمدتها اللجنة الأوليمبية المصرية بقرارها رقم 50 لسنة 2017، ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 197 تابع (ب)، بتاريخ 29-8-2017، ورد بالمادة السابعة منها تفويض لمجلس إدارة النادي في التعامل في حالات العضوية العاملة غير المنصوص عليها باللائحة ومنها عضويات الفئات المستثناه، وإعمالا لذلك التفويض فتح مجلس إدارة نادي الزمالك باب العضوية للفئات المستثناة، الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.

وتم عرض أمر عضويات الفئات المستثناة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك أكثر من مرة ووافقت على ما تم منها في 25 مارس 2015.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم تحكيم أنجولى لإدارة الزمالك وأغادير بالكونفدرالية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العجوزة
» حبس شبكة دعارة تقودها ربة منزل بالمنوفية
» قتيل و3 جرحى بإطلاق نار عند ملهى ليلي في أستراليا
» المشدد 10 سنوات لمدير أعمال الفنانة سميحة أيوب
» المالية: مصر ستقدم كل الدعم للقارة لتطوير الرعاية الصحية وعلاج فيروس سي
» نجم الأهلي لحكم مباراة صنداونز: حسبي الله ونعم الوكيل
» فنانة شهيرة قيل إنها أسلمت تكشف حقيقة تغيير ديانتها
» قريبا .. "فيس بوك" تلغي تطبيق "ماسنجر"
» نجم دفاع الأهلي: يجب إعادة مانويل جوزيه لتدريب الفريق
» تلميح خطير من سمية الخشاب عن تغريدة أحمد سعد أعلن فيها طلاقه لها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول