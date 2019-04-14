الزمالك يبحث عن مصالحه جماهيره على حساب "أغادير"

14 أبريل 2019 - 10:43 ص

يستضيف نادى الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربى، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

وعلى الرغم من انتهاء مبارة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين ليضع الزمالك قدمًا فى دور نصف نهائى الكونفدرالية إلا أن المباراة تأتي في ظل ظروف صعبة مر بها الفريق الأبيض بعدما هُزم أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى.

من جانبه حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين ليبلغهم استيائه من الأداء فى لقاء المصرى وحذرهم من الاستهتار أمام حسنية أغادير.

وطالب "جروس" اللاعبين بضرورة غلق ملف مباريات الدوري والتركيز فقط فى مشوار الفريق ببطولة الكونفدرالية، التى يسعى الأبيض للمنافسة على حصد لقبها فى النسخة الجارية.

كما حرص المدير الفنى السويسرى على شرح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الزمالك خلال اللقاء الأخير أمام المصرى، لتجنبها فى مباراة حسنية أغادير المغربى.