البحرين تعلن تضامنها مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان

14 أبريل 2019 - 10:42 ص



أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد تضامن بلاده مع المجلس الانتقالي في السودان.



وثمن الملك البحريني "المواقف الأخوية الثابتة مع السودان وحرصه الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأعرب عن تقديره "للقوات المسلحة السودانية الشقيقة ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في الجمهورية اليمنية الشقيقة"، متمنيا "للسودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبه العزيز".



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك البحريني "أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق".

