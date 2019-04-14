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"الصحة" تزف بشرى للعاملين بمبادرتي 100 مليون صحة وقوائم الانتظار

صحة وتغذية

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

متابعات حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن البعثة الطبية للحج، هذا العام ستشمل عددًا من العاملين بغرفتي "100 مليون صحة"، و"قوائم الانتظار"، تقديرًا من الوزارة لما قاموا به خلال الفترة السابقة من مجهودات في سبيل خدمة المرضى.

وأضافت خلال تفقدها الغرفة المركزية لمبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار"، لمتابعة سير العمل والتأكد من إنهاء كل العمليات الجراحية قبل بداية شهر رمضان الكريم، أنه خلال لقائها الأخير بوزيرة الصحة الفرنسية، طالبتها بالاسترشاد بالنموذج المصري الناجح فيما يخص قوائم الانتظار للاستفادة منه في عمليات الإدارة والميكنة والتي أثبتت نجاحا باهرا.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 131 ألفا و561 عملية جراحية، من ضمنها 66 ألفا و135 عملية قسطرة قلب، و12 ألفا و346 جراحة قلب مفتوح، و34 ألفا و96 جراحة رمد، و4777 جراحة مخ وأعصاب، و6302 جراحة عظام، و6574 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 949 زراعة قوقعة، و138 زراعة كلى، و159 زراعة كبد.

كما  أن متوسط إجراء العمليات الجراحية اليومي ارتفع لأكثر من 1000 عملية يوميًا، كما زاد عدد المستشفيات المشاركة بالمبادرة إلى 292 مستشفى، لمنع تراكم قوائم جديدة، خصوصا في تخصصات "القلب المفتوح، والقساطر القلبية، والرمد"، والانتهاء من كافة العمليات قبل شهر رمضان الكريم.

وأكدت هالة زايد، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 86994 عملية جراحية، جميعها بالمجان ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحة أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.


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