إسرائيل تواصل مشروعها القمري بعد فشل تجربة "المسبار"

14 أبريل 2019 - 10:20 ص





بعد مرور أقل من 48 ساعة على فشل هبوط أول مسبار فضائي إسرائيلي على سطح القمر، أعلنت الصناعات الجوية وشركة "سبايس إيل" (Space-IL) الإسرائيلية مساء السبت عن إطلاق مشروع "بريشيت 2".





وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باضطلاع الدولة في تمويل هذا المشروع، في حين قال رجل الأعمال الثري اليهودي موريس كاهن في مقابلة تلفزيونية إنه ينوي إدارة دفة هذا المشروع "حتى يرفرف العلم الإسرائيلي على سطح القمر".







وبدأت "سبايس إيل" والصناعات الجوية الإسرائيلية الكشف عن سبب تحطم المسبار الفضائي "بريشيت" يوم الجمعة على سطح القمر.







ووفقا للفرق الهندسية فقد اكتشف خلل فني في محرك المسبار الرئيسي قبل هبوطه على القمر مما أدى إلى فقدان الاتصال به.







وعلى الرغم من أن "بريشيت" تغلب على هذا العطل ونجح في إعادة تشغيل المحرك الرئيسي، لم يعد من الممكن خفض سرعته وإكمال الهبوط بهدوء كما كان مخططا له.







وتشير التقديرات إلى أن الخلل الفني وقع عندما كان المسبار على بعد حوالي 14 كيلومترا من سطح القمر وقبل ذلك تمكن من إرسال صورة أخيرة لسطح القمر.







وأكد الطاقم الهندسي لشركة "سبايس إيل" والصناعات الجوية أنه سيجري الأسبوع المقبل فحوصا شاملة لاستيضاح أسباب وقوع الخلل الفني الذي تسبب في تحطم المسبار.

