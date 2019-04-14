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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار عند ملهى ليلي في أستراليا

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت الشرطة الأسترالية عن مقتل رجل أمن وجرح 3 آخرين بإطلاق نار عصر السبت عند ملهى ليلي شعبي في ملبورن مع تصاعد العنف الناجم عن انتشار الأسلحة في ثانية مدن أستراليا.

وأوضحت الشرطة أن الجرحى هم اثنان من حراس ملهى "لاف ماشين" الواقع في حي براران، وأحد رواده الذي كان ينتظر دوره لدخول الملهى.

وقالت إنّه "تم استهداف العديد من الناس لدى خروجهم من ملهى بالقرب من تقاطع ليتل تشابل ستريت ومالفرن رود" عصر يوم السبت.

واعتبرت ناطقة باسم الشرطة الأسترالية أن إطلاق النار هذا ليس مرتبطا بالإرهاب على الأرجح.

وقال أندرو ستامبر من شرطة ولاية فكتوريا جنوب غرب البلاد وعاصمتها ملبورن: "يبدو أن إطلاق النار تم من سيارة على تجمّع خارج الملهى".

وأضاف: "هذا عمل مروع... ملهى مزدحم ومن أكبر ملاهي ملبورن في أحد الأحياء الأكثر ازدحاما في المدينة".


ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى، لكن أحدهم وهو رجل أمن يبلغ من العمر 37 عاما قد توفي متأثرا بجروحه.


وما زال رجل في الثامنة والعشرين في حالة حرجة بينما أصيب شخصان يبلغان 29 عاما وخمسين عاما بجروح أقل خطورة.


وأسفرت أربعة حوادث منفصلة لإطلاق نار في مارس الماضي في ملبورن عن سقوط خمسة قتلى.


وعمليات القتل الجماعي نادرة في أستراليا حيث قوانين حمل الأسلحة مشدّدة للغاية منذ قتل 35 شخصا عام 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا.


والعام الماضي قتل سبعة من أفراد أسرة واحدة في غرب أستراليا برصاص مسلح انتحر على الفور وكانت تلك أكثر الجرائم دموية في البلاد منذ مجزرة بورت آرثر.

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