هلال: جميع أمانات مستقبل وطن تعمل كفرد واحد للوقوف خلف الدولة المصرية

14 أبريل 2019 - 09:48 ص

قال المستشار عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية،، إن الاستحقاق القادم يحتاج إلى جهد من كافة أعضاء الحزب لأن الحزب سيحصد إيجابيات وسلبيات الاستفتاء القادم باعتباره القوي السياسية الأولي في مصر في هذه الآونة ، مضيفا أن هذه المرحلة غير مسموح فيها بإقصاء أي أحد لذلك لا يتم تقديم برنامج الوحدات الحزبية ، حتي تتكاتف جميع الأمانات وتعمل كفرد واحد من أجل تحقيق أهداف هذه المرحلة والتي تبرهن للجميع أن مصر قادرة بأبنائها ،وكذلك تعزز تصدر حزب مستقبل وطن للمشهد السياسي ، مضيفا أنه عقب الانتهاء من التعديلات سيكون هناك إعادة تقييم داخل الحزب ، مشيرا أن معيار التقييم هو العمل.

وأوضح خلال لقائه أمس بأمانة مستقيل وطن بالبحيرة، أن الحزب يمتلك العديد من الكوادر والقيادات التي تؤهله لتصدر العمل السياسي والحزبي علي مستوي الجمهورية، مشيرا أن العمل الحزبي لم يعد واجهة كما كان بل أصبح عمل شاق حيث أن كل قيادة تضحي بمالها ووقتها وجهدها من أجل إنجاح هذا الحزب، وعلي الجميع التفاخر بانتمائه له حيث أنه أصبح في فترة وجيزة متصدر المشهد السياسي علي مستوي الجمهورية .كما أنه الأكثر انتشارا حيث يمتلك 6200 وحدة حزبية متضمنة كل محافظات مصر.

هذا وقد تناولت كلمة أمين التنظيم بالبحيرة عدة محاور ، ومنها الحديث عن الدستور والتعديلات المقترحة والتي تصمنت أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو أنجيلا والعمل البشرى قد يتخلله بعض الاخطاء والنواقص ، والتي تعد أسبابا أساسية للعمل علي تعديل هذه الأخطاء ، حيث أرجع السبب فى هذا الخطأ ل لمتغيرات عدة كان منها عامل الزمن وأحداث الوقت ، وكذلك اختلاف الجمعية التأسيسية فى دستور 2014، عن العامل الزمنى والجمعية التأسيسية لدستور 2019.