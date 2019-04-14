انخفاض فى درجات الحرارة غدًا

14 أبريل 2019 - 09:47 ص

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدًا الإثنين، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

أما عن حركة الرياح، فهي معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة.