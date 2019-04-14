المالية تزف بشرى للمواطنين عن القيمة المضافة

14 أبريل 2019 - 09:42 ص

أجلت وزارة المالية تطبيق الرسوم على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، والتي تبلغ 320 جنيهًا تمثل 240 جنيهًا رسومًا، بالإضافة إلى 14% ضريبة على القيمة المضافة و5 جنيهات عمولة بنكية.

ويأتي التأجيل استجابة من وزارة المالية لمطالب عدد من المكاتب المحاسبة والشركات بإلغاء الرسوم المفروضة على تقديم الإقرارات عبر المنظومة الإلكترونية.