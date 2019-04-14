المالية تزف بشرى للمواطنين عن القيمة المضافة

متابعات- أمينة عبد العال
أجلت وزارة المالية تطبيق الرسوم على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، والتي تبلغ 320 جنيهًا تمثل 240 جنيهًا رسومًا، بالإضافة إلى 14% ضريبة على القيمة المضافة و5 جنيهات عمولة بنكية.
ويأتي التأجيل استجابة من وزارة المالية لمطالب عدد من المكاتب المحاسبة والشركات بإلغاء الرسوم المفروضة على تقديم الإقرارات عبر المنظومة الإلكترونية.
وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو جمعية الضرائب المصرية في تصريحات صحفية إن رئيس مصلحة الضرائب أبلغه شفهيا قبل اجتماع ندوة التوعية بتقديم الإقرارات الإلكترونية التي عقدت بنقابة التجاريين بإصدار وزير المالية تعليمات عبر اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المصلحة من واشنطن أثناء حضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أن النظام الإلكتروني سيفتح لتقديم الإقرارات الضريبية مجانا دون سداد أي مبالغ نظير الخدمة.
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