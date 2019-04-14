القاهرة توقع بروتوكولا جديدا لتشغيل التاكسي النهري

متابعات - أمينة عبد العال
وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بروتوكول مع شركة نايل تاكسي المتخصصة في مجال تجهيز و إنشاء وإدارة وتشغيل المراسي لإدارة 7 مواقع بالقاهرة كمراسي لتشغيل التاكسي النهري.
ويضم البروتوكول تخصيص 7 مواقع علي كورنيش النيل بواقع موقعين بالساحل و موقعين بالمعادي وموقعين بالزمالك وموقع بجاردن سيتي مقابل حق انتفاع، وشهد توقيع البروتوكول اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظه ومهندس مجدي منير كيرلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وماجد شوقي عضو مجلس إدارة نايل تاكسي.
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