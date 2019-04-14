المالية: مصر تستعد لإصدار أول سندات خضراء

14 أبريل 2019 - 09:22 ص

قال وزير المالية، محمد معيط، في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج، إن مصر تستعد لإصدار أول سندات باندا وساموراي وصكوك وسندات خضراء في العام المالي المقبل، نظرًا لأنها تستهدف خفض تكاليف الاقتراض من خلال تنويع مصادر التمويل.

وأوضح معيط أنه لن يتم إصدار أي ديون جديدة في الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري، كما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن حجم الإصدارات أو توقيتها في العام المالي المقبل، وأكد معيط أنه غير قلق من انخفاض الطلب على الديون المصرية مع تراجع العائدات، قائلًا: إن تحسن المركز المالي والنقدي لمصر سيعطي ثقة أكبر للمستثمرين ويقلص مستوى المخاطر، ومصر مستعدة للتحوط ضد أسعار البترول إذا لزم الأمر ولكن لن تتحوط ضد تقلبات القمح.