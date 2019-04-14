حالة الطقس اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح الشمالية الغربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 27

طنطا 17 27

دمنهور 16 24

الإسكندرية 16 21

بلطيم 17 24

مطروح 16 24

السلوم 15 21

سيوة 17 26

بورسعيد 18 22

دمياط 18 21

الزقازيق 16 27

الاسماعيلية 19 29

السويس 18 27

العريش 18 24

رفح 17 22

رأس سدر 19 25

نخل 10 27

نويبع 20 31

طابا 15 29

كاترين 11 24

الطور 18 29

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 20 34

مرسى علم 19 31

الفيوم 19 28

بنى سويف 19 28

المنيا 16 28

أسيوط 17 29

سوهاج 18 32

قنا 19 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 35

أبوسمبل 21 36

الوادى الجديد 19 33

شلاتين 19 33

ابو رماد 18 31

حلايب 20 28

راس حدربة 20 28


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