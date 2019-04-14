عامر: تعاون جديد بين مصر وصندوق النقد

14 أبريل 2019 - 09:17 ص

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن أن مصر وصندوق النقد الدولي يدرسان حاليًا سبل التعاون المستقبلي، نافيًا أن يكون هذا التعاون في شكل قرض جديد، وأوضح عامر في مقابلة مع مراسلي الصحف المصرية في واشنطن.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عن رصد نحو 160 مليار جنيه استثمارات حكومية بالموازنة الجديدة للدولة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يتأثر بما يحدث من حولنا، وليس بما يحدث داخل مصر فقط، وقال إن نمو الدين الخارجي، غير مقلق، لأننا نحقق تنمية، وتم وضع نموذج مالي وخطة لها محددات للاقتراض الخارجي على مدار السنوات الـ5 المقبلة، والقدرة على الاستدانة من الخارج تختلف من دولة إلى أخرى.