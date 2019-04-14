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الطفل محمد أشرف يروي تفاصيل إصابته داخل مدرسة

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روي الطفل محمد أشرف، الذي سقط عليه سور المدرسة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاجه ، تفاصيل الواقعة قائلا:"إنه لا يتذكر تفاصيل ما حدث في هذا اليوم، ولكن أصدقاءه عندما جاءوا إليه في المستشفى حكوا له تفاصيل ما حدث.

وأضاف "أشرف"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنهم كانوا في وقت "الفسحة"، ثم سقط عليهم سور الدور الأخير في المدرسة، وتسبب في وفاة أحد أصدقائهم، وعدد من الإصابات من بينهم هو".

من جهتها، قالت السيدة "رانيا أحمد"، والدة الطفل، إنهم يعيشون بالقرب من المدرسة، ووجدوا الناس تجري باتجاه المدرسة وعلموا بسقوط سور الدور الأخير، وعادت بابنيها الأخرين، ولكن دون "محمد"، وعلموا فيما بعد أنه مصاب إصابة خفيفة، ولكن فيما بعد علموا بوجود نزيف وأنه يحتاج لإمكانيات أعلى من المستشفى المتواجد بها.

ولفتت إلى أنه تعرض لكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي، ونزيف في البطن، وقطع في الكبد والطحال، بينما أكدت عمة الطفل، ان الرئيس استجاب لهم في نفس اليوم الذي نشروا فيه الاستغاثة.

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