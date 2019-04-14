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الآثار تعلن سرقة أحجار مقبرة "خوي"

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مقبرة خوي
مقبرة خوي

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن سرقة لصوص الأحجار لمقبرة “خوي”، والذين كسروا تابوت الوزير لإعادة استخدام الحجر، وتقع المقبرة في “سقارة”، وذلك خلال مُداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” على قناة “DMC ”.

وكان الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قد تفقد المقبرة الفريدة من نوعها لشخص يدعى خوى كان يشغل منصب النبيل لدى الملك في أواخر عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

ونجحت البعثة المصرية، برئاسة الدكتور محمد مجاهد، فى الكشف عن المقبرة أثناء أعمال الحفائر والتسجيل العلمى للمجموعة الهرمية للملك جدكارع من الأسرة الخامسة بجنوب سقارة، كما ستتضمن الجولة أيضاً زيارة إلى المقابر الفارسية ومقبرة نفر (المغلقتين).


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