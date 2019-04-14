قرداحى يعرض تفاصيل مثيرة عن قضية سرقة بنك شهير

14 أبريل 2019 - 09:03 ص

عرض الإعلامي جورج قرداحي لأول مرة على الهواء، قضية سرقة مليون و700 ألف جنيه من أحد البنوك الشهيرة في مصر.

وكشفت المشاهد التمثيلية التي عرضها برنامج "الأبواب المغلقة"، الذي يذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن وراء السرقة موظف بالبنك يدعى "أمجد"، كان مسئولاً عن أوراق النفقة في البنك، ووقع في خطأ في أوراق سيدة تربطه بها صلة معرفة.

ولفت "قرداحي" إلى أن زوجة المتهم كانت تعمل معه في نفس الفرع وشاهدت بعينها تعرضه للعقاب وبكت في وسط الموظفين، الأمر الذي ساهم في مضاعفة إحساسه بالإهانة والغضب والحزن من العقاب العلني.

وقرر المتهم الانتقام من البنك وسرقة الخزينة، وكشفت التحريات أنه اشترى سيارة جديدة وضعها في "الجراج"، ولا يستخدمها، وبعد الحصول على إذن من النيابة قامت الأجهزة الأمنية بتفتيشها وعثروا على المال المسروق بها.

وحقق الإعلامى الكبير جورج قرداحى صاحب البرنامج الأشهر فى الوطن العربى "من سيربح المليون" طفرة جديدة فى عالم برامج "الجريمة"، من خلال برنامجه "الأبواب المغلقة" الأول من نوعه فى الوطن العربى، فهو أقرب من تليفزيون الواقع لأنه يستمد حكاياته من قلب الحقيقة وفى نفس الوقت يحمل فى قلبه رسالة إلى كل فرد فى المجتمع.

"الأبواب المغلقة" يختص بالكشف عن كواليس ارتكاب الجرائم والأسباب التى دفعت منفذيها للدخول فى هذا النفق المظلم، واختار قرداحى العودة لمتابعيه عبر شاشات ON E بعد تعاقده مع شبكة إعلام المصريين.