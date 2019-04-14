الإسكان تكشف الاعتماد الجديد لمدينة العلمين

14 أبريل 2019 - 08:55 ص

كشف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة، ووصفها بـ"أحد أذرع التنمية للدولة".

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع قناة “Extra news ”، أن المدينة تشغل مكانة جيدة وسط 22 مدينة عالمية كُبرى على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية 49 ألف فدان، 14 ألف فدان منها مرحلة أولى.

مدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة.