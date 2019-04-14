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قريبا .. "فيس بوك" تلغي تطبيق "ماسنجر"

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ماسنجر
ماسنجر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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فيس بوك

ماسنجر

على الرغم من أهمية تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيس بوك" إلا أن محبيه على موعد مع مفاجأة غير سارة ، حيث من المتوقع أن تلغيه الشركة قريبا.

أفادت الباحثة التقنية جين مانشون ونج بأن شركة فيسبوك تعتزم إلغاء تطبيق "ماسنجر"، وتعيد طريقة بالدردشة عبر تطبيق "فيسبوك" نفسه.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، نشرت الباحثة لقطة شاشة تظهر عمل خاصية الدردشة عبر "فيسبوك" مباشرة، من خلال الضغط على الأيقونة في أعلى يمين التطبيق، والتي تعمل حاليًا كزر اختصار لفتح "ماسنجر".

كما ذكر الموقع أن الفكرة قيد الدراسة والاختبار حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف منها يكمن في استخدام تطبيق واحد للوصول إلى كل المنصات، التي يوفرها "فيسبوك".

كما أوضحت ونج، أن صفحة التراسل الجديدة الخاصة بـ"فيسبوك" طبيعية دون أي مؤثرات، مع الاحتفاظ باللون الأبيض، لكنها لن تحتوي على خاصية إرسال الصور أو التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية.

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