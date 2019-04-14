الباز: أنتوا اللي استنجدتوا بالسيسي ليخلصكم من الإخوان

14 أبريل 2019 - 08:49 ص

أكد الإعلامي محمد الباز، أنه في 2013 شعر المصريون بأنهم ارتكبوا خطأ في اختيارهم للإخوان، وقرروا تصحيح خطئهم، قبل اندلاع ثورة 30 يونيو.



وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن في 30 يونيو 2013 نزل المصريون ضد حكم الإخوان في ثورة ضخمة، واستجاب الجيش لمطالب الشعب وانحاز لهم، وتم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.



وكشف أنه لم تكن هناك نية لاستبعاد حزب الإخوان من المشهد السياسي وتمت دعوة سعد الكتاتني كرئيس لحزب الحرية والعدالة لمشهد 3 يوليو ولكنهم رفضوا وطالبوا بعودة مرسي. ولفت إلى أنه تم وضع دستور 2014، وإجراء استفتاء شعبي على هذا الدستور، مضيفا أنه في مارس 2014 قدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع للترشح للانتخابات، وليتولى بعدها رئاسة الجمهورية.



وتابع: التجربة المصرية التي يستنكرها البعض، لم يتم إسناد الحكم بعد 30 يونيو لمجلس عسكري، ولكن تم إسناده لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأجريت انتخابات رئاسية، وبعدها انتخابات برلمانية، وأنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي فترته الأولى، وأجريت انتخابات رئاسية لفترة ثانية والآن يتم تعديل دستور 2014.



وواصل الباز حديثه قائلا:" المثقفين والفنانين والصحفيين وغيرهم من طبقات المجتمع في كل مناسبة أو ندوة تثقيفية يشهدها الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك،كانوا يستنجدون به لكي يتدخل وينقذ مصر من الإخوان ، معقبا :" أنتم من استنجدتم بالسيسي ليخلصكم من الإخوان ".

