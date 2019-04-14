المالية: اتفاقية مع بنك يوروكلير تسهل للأجانب شراء أدوات الدين الحكومي

14 أبريل 2019 - 08:47 ص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوفد المصري الذي يحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين وقع اتفاقية مع بنك يوروكلير تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار بسهولة في أدوات الدين الحكومي بما يمكن أن يقلل التكلفة على مصر وفي نفس الوقت جذب استثمارات أكثر.

وأضاف معيط، في مقابلة مع تصريحات صحفية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن هذه الاتفاقية مهمة جدًا، لأن مصر تسعى أن تكون أدوات الدين المصري على منظومة البنك الذي يعمل في مجال توفير خدمات البنية التحتية لأسواق المال عبر تسهيل تسوية معاملات الأوراق المالية المحلية وعبر الحدود والحفاظ على استثمارات الدول، والمساعدة في إدارة المخاطر والمشكلات الناشئة عن المعاملات.

وتوقع معيط أن تصل آخر شريحة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في يوليو المقبل بعد انتهاء عملية المراجعة الأخيرة المتوقعة في مايو أو بداية يونيو المقبل.

وتوقع أن يكون الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وقال وزير المالية: “لا قلق من معدلات الدين لأن بنود الموازنة العامة تشهد أيضًا انخفاضًا في قيمة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نحو 569 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 بينما الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 6.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 541 مليار جنيه في العام المالي الجاري بناتج محلى إجمالي متوقع 5.2 تريليون جنيه”.

وعن رفع الدعم، قال إن متحصلات الضرائب لابد أن يتم توجيهها في التعليم والصحة بدلًا من توجيهها لـ”تانكات” السولار والبنزين لمن لا يستحقون الدعم وأن دعم المواد البترولية والكهرباء كلف الدولة 150 مليار جنيه والتي كان على حساب قطاعات أخرى أساسية.

وأضاف “بمبلغ يتراوح بين 30 و40 مليار جنيه فقط يمكن إصلاح التعليم بمصر وأيضًا إصلاح منظومة الأجور والمرتبات”.