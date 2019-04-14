خبر سار من وزير التعليم بشأن الكثافات في المدارس

14 أبريل 2019 - 08:41 ص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تصنيع أجهزة التابلت المستخدمة في المنظومة الجديدة بمصر خلال الفترة المقبلة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع عمرو أديب، أن هناك توجها لتوفير فصول مجمعة يمكن نقلها وتحريكها بسهولة لحل أزمة الكثافات الطلابية بالمدارس.

وتابع وزير التعليم أن هناك إصرارًا من القيادة السياسية على دعم منظومة تطوير التعليم، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات في امتحانات الصف الأول الثانوي في مايو المقبل.