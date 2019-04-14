  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
الإعلامي أحمد موسى

موسى: "حرام عليك يا لاسارتي"

التقرير

دواعش مصر فى سوريا.. ملف الخيارات الحرجة أمام الحكومة

"الجبلاية" تقاضي شوبير وصدى البلد

أول رد من "الجبلاية" على انتقاد ملعب السويس

المالية

المالية تزف بشرى للمواطنين عن القيمة المضافة

ليفربول

"صلاح" يسعى لفك عقدة "البلوز" الليلة

الحديد

الصناعة تصدر قرارًا جديدًا يثير السوق.. تعرف عليه

الرئيس السيسي

الرئيس يتفقد أحد أهم المشروعات القومية فجر اليوم

الإعلامي محمد الباز

الباز: أنتوا اللي استنجدتوا بالسيسي ليخلصكم من الإخوان

الدولار

سعر الدولار بالبنوك في بدء تعاملات الأسبوع

أرشيفية

اعترافات مثيرة للمتهمة في قضية "تبادل الزوجات": زوجي صاحب الفكرة

خبر سار من وزير التعليم بشأن الكثافات في المدارس

آخر الأخبار

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم يكشف أسرارًا جديدة عن مشكلة "التابلت"

#

التعليم العالي: تغيير المناهج الجامعية أصبح ضروريًا

#

معارك بين البشر و القرود !

#

غدًا.. البنك الدولي يخرج تقريرًا بشأن التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تصنيع أجهزة التابلت المستخدمة في المنظومة الجديدة بمصر خلال الفترة المقبلة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع عمرو أديب، أن هناك توجها لتوفير فصول مجمعة يمكن نقلها وتحريكها بسهولة لحل أزمة الكثافات الطلابية بالمدارس.

وتابع وزير التعليم أن هناك إصرارًا من القيادة السياسية على دعم منظومة تطوير التعليم، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات في امتحانات الصف الأول الثانوي في مايو المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم تحكيم أنجولى لإدارة الزمالك وأغادير بالكونفدرالية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى العجوزة
» حبس شبكة دعارة تقودها ربة منزل بالمنوفية
» قتيل و3 جرحى بإطلاق نار عند ملهى ليلي في أستراليا
» المشدد 10 سنوات لمدير أعمال الفنانة سميحة أيوب
» المالية: مصر ستقدم كل الدعم للقارة لتطوير الرعاية الصحية وعلاج فيروس سي
» نجم الأهلي لحكم مباراة صنداونز: حسبي الله ونعم الوكيل
» فنانة شهيرة قيل إنها أسلمت تكشف حقيقة تغيير ديانتها
» قريبا .. "فيس بوك" تلغي تطبيق "ماسنجر"
» نجم دفاع الأهلي: يجب إعادة مانويل جوزيه لتدريب الفريق
» تلميح خطير من سمية الخشاب عن تغريدة أحمد سعد أعلن فيها طلاقه لها

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول