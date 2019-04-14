» نجم دفاع الأهلي: يجب إعادة مانويل جوزيه لتدريب الفريق

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أكد أحمد السيد - نجم دفاع الأهلي السابق - أنه يرى ضرورة عودة البرتغالي مانويل جوزيه لإدارة الفريق.

وقال "السيد" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "الأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين لكن تحتاج للتوظيف الجيد .. وأرى أن مانويل جوزيه قادر على حصد البطولات بهم".

وأضاف: "جوزيه هو الوحيد الذي جمع بين الحصول على ثقة الجماهير وثقة اللاعبين وهو متابع للدوري المصري ويستطيع الوقوف على مشاكل الفريق".

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