» نجم دفاع الأهلي: يجب إعادة مانويل جوزيه لتدريب الفريق

14 أبريل 2019 - 08:36 ص

أكد أحمد السيد - نجم دفاع الأهلي السابق - أنه يرى ضرورة عودة البرتغالي مانويل جوزيه لإدارة الفريق.



وقال "السيد" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "الأهلي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين لكن تحتاج للتوظيف الجيد .. وأرى أن مانويل جوزيه قادر على حصد البطولات بهم".



وأضاف: "جوزيه هو الوحيد الذي جمع بين الحصول على ثقة الجماهير وثقة اللاعبين وهو متابع للدوري المصري ويستطيع الوقوف على مشاكل الفريق".



