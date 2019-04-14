ضيفة عزة مصطفى تجبرها على الاعتذار

14 أبريل 2019 - 08:35 ص



قدمت الإعلامية عزة مصطفي، الاعتذار لما حدث في حلقة الأسبوع الماضي، لما بدر من ضيفتها في البرنامج بمعلومات خاطئة.



وأكدت "مصطفي"، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن المعلومات التي قدمتها الضيفة عن قبائل "الهوسا" في نيجيريا جاءت جميعها بشكل خاطئ.



وتابعت: "أرجو قبول هذا الاعتذار من الجمهور".





