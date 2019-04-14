14 أبريل 2019 - 08:25 ص

طالب الإعلامي أحمد موسى، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "كفاية على لاسارتي، اللي يعمل في الأهلي كده، لا يستحق تولي القيادة الفنية له"، معقبًا: "حسين الشحات ميسواش شوال الفلوس اللي ادفع فيه، ماذا قدم حسين الشحات للأهلي".

وتابع موسى: "حرام عليك يا لاسارتي، منك لله اللي عملته في جمهور الأهلي، شمت فينا، اللي عايز دائما يشمت في الأهلي، اللي عمل كدا في الأهلي لازم يمشي مشوه من البلد.