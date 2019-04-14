اعترافات مثيرة للمتهمة في قضية "تبادل الزوجات": زوجي صاحب الفكرة

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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تبادل الزوجات

أقرت سيدة متهمة بممارسة الفجور بما ورد في التحريات من قيامها رفقة زوجها بإقامة شبكة لتبادل الزوجات.

وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام الشرطة:"شعرنا بملل في العلاقة الزوجية بيننا، واقترح زوجي فكرة إقامة علاقة جنسية مع آخرين" مضيفة:"كان بيجيب ناس ويبدلوا مع بعض".

وأضافت المتهمة:"جوزي عمل صفحة على "فيسبوك" وتواصل مع ناس وعملنا حفلات جنسية".

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، ضبط شخص يعمل "سباك" وزوجته، في شبرا الخيمة، يروجان لإقامة "حفلات لتبادل الزوجات"، واستقطاب راغبى المتعة الحرام.

جاء ذلك بعد أن تلقت مباحث الاتصالات والإنترنت، بلاغًا بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك" تستقطب راغبى المتعة.

وتبين من التحريات أن صاحب الصفحة شخص يعمل "سباك" وجرى استئذان النيابة العامة لضبطه.

انتقلت قوة أمنية لشقة المتهم بمنطقة قسم أول شبرا الخيمة، وضبطت المتهم وزوجته وتحفظت على هواتفمها المحموله.

وبفحص أجهزة المتهمين المحمولة عثر على صور للزوجة في أوضاع مخلة، أرسلها المتهم لأشخاص لإغرائهم بإقامة حفلات جنسية معها.


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