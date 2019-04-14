» فايق يكشف عن سبب لم ينتبه له الجميع وراء فضيحة الأهلي

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إبراهيم فايق

كشف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عن سبب وراء فشل صفقات الأهلي وربما فشل كثير من المدربين الذين عملوا فيه الفترة الأخيرة.

وقال "فايق" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "تشعر أن الأهلي يبحث عن جوزيه في كل مدرب يتعاقد معاه.. يبحث عن أبو تريكة ووائل جمعة وبركات وفلافيو وجلبيرتو وعبدالوهاب وسيد معوض ومتعب وشوقي في كل صفقة يجريها.. البحث سيستمر طويلا وأظنه بلا جدوى. فلا أحد جاء مثل هؤلاء.. التاريخ يكتب ولكن صعب استنساخ أبطاله".

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