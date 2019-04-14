» مفاجأة لا يعرفها كثيرون عن معلق مباراة الأهلي وصنداونز

14 أبريل 2019 - 06:28 ص

أثار الكابتن أحمد عبدو - معلق قنوات بي إن سبورت - موجة من الجدل بعد هجومه على حكم مباراة الأهلي وصنداونز واتهامه بالتحامل على المارد الأحمر .



وما لا يعرفه كثيرون وبخاصة من الأجيال الجديدة أن أحمد عبده معلق المباراة كان المترجم الخاص للأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه خلال فتراته الأولى مع الأهلي".



وعمل "عبده" مترجما داخل أسوار القلعة الحمراء لسنوات عديدة قبل أن ينتقل إلى مجال التعليق الرياضي تاركا مجال الترجمة .



