علاء مبارك يوجه رساله للأهلي عقب الخروج الأفريقي

14 أبريل 2019 - 01:34 ص

وجه علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، رساله للنادي الأهلي عقب الخروج الأفريقي بعد خسارته من صن داونز 5/1 في مجموع المباراتين بدور ال16 من دوري ابطال افريقيا.



وقال "علاء" في تغريده له عبر موقع "تويتر"، ‏هاردلك يا أهلى فريق كبير وتتعوض ان شاء الله ، الأهم دلوقتي مساندة منتخبنا القومي حتى نستعيد أمجاد أفريقيا بأذن الله"