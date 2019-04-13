» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا

13 أبريل 2019 - 10:30 م

أكد محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية، أنهم يستهدفون استكمال تنظيم بطولة الأمم الأفريقية على أعلى مستوى مثلما ظهرت قرعة أمم أفريقيا.



وأوضح "فضل" - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- أن بطولة الأمم الأفريقية تقام بمصر والجميع يعمل بكل جهد من أجل إخراجها بشكل يليق بصورة وحجم الدولة.



وتابع:"الافتتاح سيكون أفضل من احتفالية قرعة البطولة واستطعنا تقديم صورة مشرفة عن مصر، وكافة الوفود الأفريقية المشاركة في الاحتفالية والقرعة أبدوا إعجابهم بتنظيم للقرعة".

