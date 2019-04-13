» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا

أكد محمد فضل مدير بطولة الأمم الأفريقية، أنهم يستهدفون استكمال تنظيم بطولة الأمم الأفريقية على أعلى مستوى مثلما ظهرت قرعة أمم أفريقيا.
وأوضح "فضل" - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- أن بطولة الأمم الأفريقية تقام بمصر والجميع يعمل بكل جهد من أجل إخراجها بشكل يليق بصورة وحجم الدولة.
وتابع:"الافتتاح سيكون أفضل من احتفالية قرعة البطولة واستطعنا تقديم صورة مشرفة عن مصر، وكافة الوفود الأفريقية المشاركة في الاحتفالية والقرعة أبدوا إعجابهم بتنظيم للقرعة".
وأردف بالقول: "تم تخصيص صالة لاستقبال وفود بطولة الأمم الأفريقية في مطار القاهرة وهذا مجهود كبير للغاية، وسيتم طرح تذاكر البطولة في الفترة من يوم 15 وحتى يوم 20 أبريل الحالي وستطرح التذاكر بشكل إلكتروني للجماهير المصرية والأجنبية".