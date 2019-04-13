الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من العمليات الجراحية بقوائم الانتظار قبل بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضح "مجاهد"، خلال مداخله هاتفية له بـ"إكسترا نيوز"، أن الوزارة بدأت بالفعل منذ أسبوع في التشغيل التجريبي لمبادرة الرئيس السيسي لعلاج اللاجئين، وأنه تم فحص 705 لاجئين في هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنها ستنطلق بداية من شهر مايو المقبل، وتنتهي في 30 سبتمبر.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك 608 نقاط مسح على مستوى الجمهورية لهم، مؤكدا على أن هناك إرشادات عالمية ودولية بمبادرة "100 مليون صحة".