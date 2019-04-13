الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

13 أبريل 2019 - 10:10 م

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من العمليات الجراحية بقوائم الانتظار قبل بداية شهر رمضان المبارك.



وأوضح "مجاهد"، خلال مداخله هاتفية له بـ"إكسترا نيوز"، أن الوزارة بدأت بالفعل منذ أسبوع في التشغيل التجريبي لمبادرة الرئيس السيسي لعلاج اللاجئين، وأنه تم فحص 705 لاجئين في هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنها ستنطلق بداية من شهر مايو المقبل، وتنتهي في 30 سبتمبر.

