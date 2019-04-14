عباس: لن نتمسك بالتزامات تخلت عنها أمريكا وإسرائيل

14 أبريل 2019 - 12:20 ص

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه "ما لم تلتزم إسرائيل وأمريكا، بالالتزامات التي بيننا وبينهم، وبالشرعية الدولية، فنحن لن نلتزم بها".



جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس، السبت، خلال اجتماعه مع الحكومة الفلسطينية الجديدة عقب أدائها اليمين القانونية برام الله.



وفي كلمته، قال عباس "سنسعى للوحدة الوطنية على الدوام مهما كلفنا ذلك، وخلال يومين يوجد وفد من عندنا سيذهب للقاهرة لمتابعة هذه القضية".



وفيما يتعلق بخصم إسرائيل جزءا من عائدات الضرائب الفلسطينية، أوضح الرئيس الفلسطيني "أبلغنا الاسرائيلين أنه يمكن بعد الانتخابات الحديث حول الموضوع، ونحن ننتظر، ومستعدون للحديث".



من جانبه، قال اشتيه إن لدى حكومته خطة طوارئ لمدة 3 شهور، معبرا عن آماله أن يكون هناك حل للأزمة المالية.



وأضاف "لسنا مجبرين على التعامل بالشيقل الإسرائيلي، سنبحث عن عملات بديلة أخرى للشيقل الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، سواء الذهاب لعملة مشفرة أو عملة إلكترونية".



وأوضح أن الحكومة ستقوم بتجهيز كل ما هو متعلق بالانتخابات البرلمانية لتنفيذ القرار السياسي فور صدوره.

