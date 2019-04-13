إصابة 14 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال

13 أبريل 2019 - 11:10 م

أصيب 14 فلسطينيا بجروح وكسور، مساء السبت، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و9 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة بالكسور، نتيجة التعرض للضرب، في بلدة عوريف، جنوبي نابلس.



وذكر شهود عيان للأناضول أن 3 مركبات تضررت أيضا، إثر هجوم بالحجارة شنه مستوطنون على بلدة عوريف، فيما حاول الأهالي التصدي لهم، ليتدخل الجيش الإسرائيلي عقب ذلك.

