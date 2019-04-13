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المعارضة السودانية تقدم قائمة للمشاركة في المجلس الرئاسي

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أعلن عضو وفد المعارضة السودانية، عمر الدقير، مساء السبت، أن المعارضة ستزود رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، الأحد، بقائمة بأسماء مدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري.
جاء ذلك عقب اجتماع جمع المجلس العسكري مع وفد من "تجمع المهنيين السودانيين" وتحالفات معارضة أخرى، في العاصمة الخرطوم، بشأن المرحلة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989-2019)، الخميس الماضي.
وقال الدقير، في كلمة له للمعتصين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم: "طالبنا بمشاركة مدنيين مع المجلس العسكري في المجلس الرئاسي الانتقالي، وسنقدم قائمة بالأسماء إلى رئيس المجلس، الأحد".
والمجلس الرئاسي الانتقالي هو مطلب ترفعه المعارضة السودانية، وتدعو إلى تشكيله من 15 عضوا، 5 مدنيين، إلى جانب أعضاء المجلس العسكري الـ10.
وأضاف: "طالبنا بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء"‎‎.
وتابع أن البرهان أبلغهم بأنه سيصدر قرارا بعد قليل يلغي كل القوانين المقيدة للحريات‎.
وأعلن البرهان، قبل الاجتماع مع المعارضة السبت، أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية "متفق عليها" بواسطة الجميع، خلال مرحلة انتقالة تمتد عامين كحد أقصى، وأنه تم إلغاء الطوارىء وحظر التجوال الليلي.
ومضى الدقير قائلا إن المطالب التي قدمناها إلى المجلس العسكري تضمنت أيضا إعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام ‎.
وأردف: "تحدثنا مع المجلس بشأن المؤتمر الوطني (حزب البشير)، وأكدنا ضرورة إعادة جميع مقار الحزب إلى الشعب"‎.
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصمام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.

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