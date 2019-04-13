» خبر سار لجماهير النادي الأهلي

13 أبريل 2019 - 11:41 م

زف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1997، خبرا سارا لجماهير المارد الأحمر، بتتويجه رسميًا بلقب دوري الجمهورية قبل 4 جولات من النهاية وذلك عقب تعادله سلبيًا مع فريق انبي عصر يوم السبت.



واستضاف فريق الأهلي نظيره البترولي في إطار منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بعد التعادل الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 79 ليحسم اللقب بشكل رسمي، مستفيدًا من تعادل مصر المقاصة صاحب المركز الثاني مع الاتحاد السكندري، ليبقى الفارق بين الفريقين 13 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وفاز فريق شباب الأهلي هذا الموسم في 25 مباراة وتعادل في 4 مباريات، مقابل هزيمة واحدة، مسجلاً 69 هدفًا فيما تلقت شباكه 18 هدفًا.