  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

حبس

حبس زوج فنانة شهيرة عشر سنوات بتهمه مخله بالشرف

السعودية

أول تعليق من "السعودية" على أحداث السودان

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

البشير

هل غادر "البشير" السودان؟

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

عاصم

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

خبر سار لجماهير النادي الأهلي

الرياضة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

بيان رسمي .. أمير طعيمة: بدون أي تكبر .. أعتذر لجماهير الأهلي

#

الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد رئيس نادي الزمالك

#

اتحاد الكرة يصدم جماهير الأهلي

#

بتلك الكلمات نعى «أبو تريكة» أيقونة النادي الأهلى

زف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1997، خبرا سارا لجماهير المارد الأحمر، بتتويجه رسميًا بلقب دوري الجمهورية قبل 4 جولات من النهاية وذلك عقب تعادله سلبيًا مع فريق انبي عصر يوم السبت.
واستضاف فريق الأهلي نظيره البترولي في إطار منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب النادي بفرع مدينة نصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
بعد التعادل الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 79 ليحسم اللقب بشكل رسمي، مستفيدًا من تعادل مصر المقاصة صاحب المركز الثاني مع الاتحاد السكندري، ليبقى الفارق بين الفريقين 13 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
وفاز فريق شباب الأهلي هذا الموسم في 25 مباراة وتعادل في 4 مباريات، مقابل هزيمة واحدة، مسجلاً 69 هدفًا فيما تلقت شباكه 18 هدفًا.
هذا ويضم الجهاز الفني لفريق 1997؛ عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا، وهشام السيد مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا
» كندا.. الكشف عن جماعة يمينية مسلحة "ضد الإسلام"
» تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري
» خبر سار لجماهير النادي الأهلي
» فضيحة.. راقصات إسرائيليات يشاركن في حفل بالمغرب
» عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية
» الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحقق فوزًا غاليًا على النصر
» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي
» أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة
» لماذا يكره جمهور الأهلي الحكم «بكاري جاساما»
» الأهلي يفوز على صن داونز.. ويودع أبطال أفريقيا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول