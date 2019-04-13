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السودان.. أعضاء المجلس العسكري الانتقالي يؤدون اليمين الدستورية

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عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

المصريون ووكالات

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"بن عوف" يعلن تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي

أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء السبت، اليمين الدستورية، حسب التلفزيون الرسمي.
وأصدر المجلس مرسوما دستوريا بتعيين كل من عبد الفتاح البرهان رئيسا له، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، نائبا لرئيس المجلس.
كما شمل المرسوم تعيين أعضاء هم: عمر زين العابدين، الطيب بابكر صلاح عبد الخالق، حلال الدين الشيخ، ياسر العطا، مصطفي محمد مصطفي، إبراهيم جابر، وشمس الدين الكباشي.
والأعضاء الثمانية هم ستة من الجيش وعضو من الشرطة والثامن من المخابرات.
وأدى دقلو والأعضاء الثمانية اليمين الدستورية أمام كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس هيئة القضاء، عبد المجيد إدريس.‎
وكان البرهان أدى اليمين الدستورية، الجمعة، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، خلفا لعوض بن عوف.
وعقد المجلس العسكري اجتماعا مع وفد من المعارضة، في مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، مساء السبت، لبحث العملية الانتقالية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989- 2019)، الخميس الماضي.
وأعلن عضو وفد المعارضة، عمر الدقير، عقب الاجتماع، أنهم طالبوا بمشاركة مدنيين مع المجلس العسكري في المجلس الرئاسي الانتقالي، وسيقدمون قائمة بالأسماء إلى رئيس المجلس، الأحد.
وأضاف: "طالبنا بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء‎‎، وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام‎، وإعادة جميع مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب"‎.
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصمام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.
وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما. 

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