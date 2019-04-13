  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:27 ص
بحث متقدم
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

حبس

حبس زوج فنانة شهيرة عشر سنوات بتهمه مخله بالشرف

السعودية

أول تعليق من "السعودية" على أحداث السودان

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

البشير

هل غادر "البشير" السودان؟

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

عاصم

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

السراج ينفي مشاركة إرهابيين ضمن قواته بمعارك طرابلس

عرب وعالم

فايز السراج
فايز السراج

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي

#

ألمانيا تطالب «حفتر» بوقف الهجوم على طرابلس «فورا»

#

أول تعليق لـ"السراج" بعد الأزمة الليبية: حفتر خاننا

#

«حفتر» يزحف إلى طرابلس وقوات «الوفاق» تتأهب للمواجهة

نفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا فائز السراج، وجود مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواته التي تواجه اللواء خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.
جاء ذلك في بيان للسراج بصفته "القائد الأعلي للقوات المسلحة الليبية"، نشرته صفحة المجلس الرئاسي بموقع فيسبوك، مساء السبت.
ويأتي هذا البيان، ردا على ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في سياق نفيها تعطيل فرنسا قرارا أوروبيا يدين حفتر، من أن بلدها طالبت بتعزيز نص القرار بالحديث عن "تورط مجموعات وأشخاص موضوعين على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات بأعمال القتال".
كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، تقريراً قالت فيه إن جماعة مرتبطة بميليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إضافة لأمير حرب متطرف معاقب دوليا، وقادة ميليشيات آخرين معاقبين بتهم تهريب المهاجرين، انضموا إلى المعركة ضد حفتر.
وانتهى التقرير إلى أن هذا المزيج يجعل بعد القوى الغربية ترى أن الجنرال حفتر أقلهم شراً.
ودعا السراج في بيانه إلى "الانتباه إلى حملات التضليل التي كان آخرها مشاركة مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواتنا وهو ما ننفيه بشده ".
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا.
وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا
» كندا.. الكشف عن جماعة يمينية مسلحة "ضد الإسلام"
» تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري
» خبر سار لجماهير النادي الأهلي
» فضيحة.. راقصات إسرائيليات يشاركن في حفل بالمغرب
» عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية
» الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحقق فوزًا غاليًا على النصر
» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي
» أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة
» لماذا يكره جمهور الأهلي الحكم «بكاري جاساما»
» الأهلي يفوز على صن داونز.. ويودع أبطال أفريقيا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول