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فضيحة.. راقصات إسرائيليات يشاركن في حفل بالمغرب

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طالبت جمعية مدنية مغربية، السبت، سلطات البلاد بالتدخل لمنع مشاركة راقصات إسرائيليات في حفل بمدينة مراكش المغربية.
وندد "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" (غير حكومي)، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بهذه الخطوة واصفا إياها بـ"النشاط التخريبي".
والحفل يأتي في إطار مهرجان "بيلي" الراقص المقرر انعقاده بمدينة مراكش في العاشر من يونيو/حزيران المقبل.
وحمل المرصد الدولة المسؤولية الكاملة إزاء هذا النشاط بحق السيادة الوطنية ومشاعر الشعب المغربي.ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد "توقيف شبكة لتجنيس الاسرائيليين بالبلاد".
وأعلنت سلطات الأمن المغربي، في وقت سابق من الشهر الحالي، توقيف إسرائيلييْن اثنين بشبهة تزوير وثائق إدارية وجوازات سفر.
ومارس/آذار المنصرم، أعلنت الرباط توقيف 5 إسرائيليين يشتبه بتورطهم في تزوير جوازات سفر ووثائق مغربية. 

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