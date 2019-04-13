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المغرب.. الأساتذة المتعاقدون ينهون إضرابا دام 6 أسابيع

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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية، السبت، أن الأساتذة المتعاقدين قرروا العودة إلى التدريس بعد 6 أسابيع من الإضراب العام.
جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب لقاء أجرته مع النقابات التعليمية، بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط.
وقال البيان إن "ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين) عبروا عن الالتزام باستئناف عملهم اعتبارا من بعد غد الإثنين".
ومنذ 6 أسابيع، كان الأستاذة المتعاقدون بالمغرب ينظمون إضرابا عاما، للمطالبة بالإندماج بالوظيفة العمومية.وأضافت الوزارة أنها قررت "توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة بحق بعض الأساتذة، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين".
ولفت البيان إلى "مواصلة الحوار حول الملف في شموليته".
وكان إضراب الاساتذة المتعاقدين دخل أسبوعه السادس، بموازاة عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية.
وأطلقت الحكومة منذ 3 سنوات ؛ برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد ، وبدأ تنفيذه بالتعليم .وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.
ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين .
وكان "سعد الدين العثماني"، رئيس الحكومة المغربية طمأن في كلمة له أمام البرلمان في 5 شباط/فبراير الماضي، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن "التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة". 

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