» عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية

13 أبريل 2019 - 11:18 م

أعلنت شركة ارامكو السعودية مراجعة أسعار البترول ، في الربع الأخير من عام 2019، وزيادة بعضها.



وأعلنت الشركة في بيان لها عن الأسعار الجديدة وجاءت كالتالي، " ( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.