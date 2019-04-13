أول تعليق من "السعودية" على أحداث السودان

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أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا علقت فيه على أحداث السودان الأخيرة بداية من عزل الرئيس عمر البشير حتى الوضع الحالي.
وقالت، الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، " المملكة تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله.. و خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية"
وأضافت، " تابعت المملكة العربية السعودية تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق."
 وتابعت، "وتعلن المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار".
واستدرت، "وإسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية".
وأختتم بيانها، "المملكة العربية السعودية إذ تعلن ذلك فإنها تسأل المولى سبحانه أن يمن على جمهورية السودان الشقيقة وشعبها العزيز بالأمن والاستقرار وتجاوز كافة الظروف والصعاب، إنه سميع مجيب."

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