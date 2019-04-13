"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن مصر ستتعرض خلال الأيام المقبلة لضغوط شديدة، بسبب التعديلات الدستورية، مؤكدا على أن تلك الضغوطات تستهدف الشعب وليس الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن خطة الضغط على مصر تقوم على حصارها، وخلق حزام من نار يحيط بها من جميع الجهات، منوها بأن الأحداث ستكون متلاحقة بشكل كبير خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن خطة الضغط على مصر تقوم على حصارها، وخلق حزام من نار يحيط بها من جميع الجهات، منوها بأن الأحداث ستكون متلاحقة بشكل كبير خلال الساعات القليلة القادمة.