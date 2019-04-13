إصابة سيدة مسنة بعد اعتداء 3 عاطلين عليها

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حسن علام- متابعات

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التجمع الخامس

سيدة مسنة

طلاق زوجة أحدهم

أصيبت سيدة مسنة بعد اعتداء 3 عاطلين عليها لتسببها في طلاق زوجة أحدهم بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بقيام 3 عاطلين بالتعدي بالضرب المبرح على جارتهم المسنة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهمين هم محمد م، ووائل م، ومحفوظ ف، وجميعهم عاطلون، بسبب تحريض المجني عليها زوجة المتهم الأول على الانفصال منه وتدخلها في نشوب مشاكل ومشاجرات بينهما، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


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