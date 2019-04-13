  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:53 م
بحث متقدم
أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

البشير

هل غادر "البشير" السودان؟

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

عاصم

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة

الاهلى وصن داونز

الأهلي يفوز على صن داونز.. ويودع أبطال أفريقيا

أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

معلم

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)

«داعش» يعلن مسئوليته عن الهجوم الفاشل بسيناء

18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

#

«النحاس» يعلن قائمة المقاولون استعدادًا للإسماعيلي

#

18 لاعبًا في قائمة المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

#

«فييرا» يُعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الرجاء المغربي

المصريون

المصرى

الإسماعيلي

اختار البلجيكي سيدومير يانيفسك، المدير الفني لفريق الإسماعيلي 18 لاعبا للسفر إلى القاهرة استعدادا لملاقاة المصري البورسعيدي غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الــ29 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة باهر المحمدي فيما تم استبعاد علاء عبد العظيم وريتشارد بافور وعماد حمدي واسامة إبراهيم و يحيى زايد لأسباب مختلفة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد فوزى – محمود رضا.

خط الدفاع : طارق طه – محمد مجدى – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن.

خط الوسط : محمد الضرف – محمود دونجا – محمد صادق  – محمود متولى – ابراهيم عبد الخالق – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم – ابراهيم حسن.

خط الهجوم .. شيلونجو – أودا مارشال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحقق فوزًا غاليًا على النصر
» تحذير روسي إلى الناتو
» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي
» لماذا يكره جمهور الأهلي الحكم «بكاري جاساما»
» السعودية تعلن موعد إنشاء "مدينة الأحلام"
» «آل الشيخ»: هذه نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة
» فعاليات "تفضّل أنا مسلم" تمتد إلى ألمانيا وهولندا
» إطلاق نار بمحيط وزارة الدفاع السودانية
» كوبري مصري يدخل موسوعة "جينيس".. تعرف على مميزاته
» أول رد فعل للاعبي الأهلي بعد وداع أبطال أفريقيا
» في ظهور نادر.. نائب صدام يعتذر للكويت

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول