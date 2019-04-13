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لماذا يكره جمهور الأهلي الحكم «بكاري جاساما»

الرياضة

بكارى جاساما
بكارى جاساما

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الاهلى

صن داونز

جاساما

حملت جماهير الأهلى مسئولية فشل الفريق الأحمر فى تعويض خسارته بخماسية نظيفة أمام صن داونز فى ذهاب دور الـ8 بمدينة بيتوريا والاكتفاء بالفوز بهدف يتيم لوليد أزارو اليوم على الأداء الباهت والكارثى على حد وصفها الحكم الجامبى بكارى جاساما.

الجامبى جاساما صاحب الـ40 عاما ولد في 10 فبراير عام 1979، يعمل تاجر جملة للأدوات المنزلية والكهربية، وحصل على الشارة الدولية 2007 وأحد حكام النخبة الإفريقية منذ 2012 والحاصل على لقب أفضل حكم بالقارة السمراء عامى 2015، 2016.

وتوج  الجامبي جاساما، بجائزة أفضل حكم في القارة الإفريقية لعام 2016، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الذي احتضنته العاصمة النيجيرية "أبوجا".

ويرتبط جاساما بذكريات حزينة مع جماهير الأهلى خاصة أن مسئولى وجماهير القلعة الحمراء مازالوا يتذكرون الأداء الباهت للحكم الجامبى فى إياب نهائى دورى الأبطال أمام فريق الوداد المغربي نسخة 2017 الذى حسم اللقاء بهدف نظيف بعدما تعادل الفريقين بهدف لكل منهما فى لقاء الذهاب بالقاهرة ليخسر الفريق الأحمر لقب البطولة .

اللقاء الأول لجاساما مع الأهلي لم يحمل ذكرى جيدة على الإطلاق وكان أمام الوداد نفسه خصم الفريق الأحمر فخلال هذه المباراة استضاف الأهلي الوداد في ستاد القاهرة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وتعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما.

اللقاء الثاني حمل هزيمة للأهلي إذ سقط في الـ32 لدوري أبطال إفريقيا عام 2012 أمام الملعب المالي خارج أرضه بهدف دون رد.

الفوز الأول للأهلي في لقاء أداره جاساما كان في 2013 في ملعب برج العرب أمام ليوبار الكونغولي في السوبر الإفريقي وفاز الفريق الأحمر بهدفين لهدف.

أسعد ذكرى للأهلي وجماهيره مع صافرة الحكم الجامبي كانت في عام 2013 أيضا ولكن تلك المرة في ملعب المقاولون العرب حينما انتصر المارد الأحمر على أورلاندو بايرتس بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال إفريقيا..وكان هذا اللقب هو الأخير للأهلي في دوري أبطال إفريقيا منذ ذلك الحين.

العودة للذكريات السيئة مع جاساما كانت في دور الـ16 من دوري الأبطال في 2015 حينما سقط الأهلي بهدف دون رد في المغرب أمام المغرب التطواني.

أما اللقاء الأخير فكان في دور المجموعات خلال الموسم الجاري أمام زاناكو الزامبي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في ملعب برج العرب.

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