» السعودية تعلن موعد إنشاء "مدينة الأحلام"

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أعلنت المملكة العربية السعودية، عن موعد البدء في إنشاء مدينة جديدة، تحدث عنها كثيرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمى نصر، إن "الأشھر القليلة القادمة ستفصل فريق عمل مشروع نيوم عن الانتقال لموقع المشروع والبدء بوضع أولى لبناتھا الإنشائية"، حسب صحيفة "الوطن السعودية".

وعقب حفل مسابقة "احلم نيوم" التي نفذھا مشروع نيوم بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية أمس، أكد نظمي أنه منذ الإعلان عن المشروع  "والعمل مستمر لتحقيق ما خطط له".

وأكد نظمى نصر أن "الحرص على تنفيذ جميع الخطوات بشكل متكامل حيث سيتم خلال الأشھر القليلة القادمة البدء بالتحرك إلى المواقع في نيوم والبدء في عملية الإنشاء التي سيعقبھا مراحل ھامة وحساسة".

وفي نهاية شهر يناير، حصل مشروع نيوم على موافقة رسمية من جانب الجهات الحكومية في المملكة، لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم "شركة نيوم"، برأس مال مدفوع بالكامل.وأوضح بيان للسفارة السعودية في القاهرة وقتها أن ملكية المشروع تعود إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسيمنح هذا التأسيس شركة "نيوم" الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسية، وهي تطوير المنطقة الواقعة شمال غربي المملكة، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية.

وتابع البيان، تطمح السعودية في أن تجعل مدينة نيوم أكثر المناطق جذبا للاستثمارات في العالم، عبر إيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعا، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة، مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.

وكان المجلس التأسيسي لنيوم، برئاسة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد وافق على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الحالي.

وستركز استراتيجية تطوير "خليج نيوم" وفقا للبيان على أربع نقاط أساسية، الأولى هي توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعوائل، والثانية هي إيجاد أسلوب حياة راق ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تعمل الركيزتان الثالثة والرابعة على دعم مراكز الابتكار والإبداع، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم.


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