» فعاليات "تفضّل أنا مسلم" تمتد إلى ألمانيا وهولندا

13 أبريل 2019 - 09:05 م

الفعالية تهدف التعريف بالإسلام، وشملت النمسا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وأستراليا وكندا.

شهدت ألمانيا وهولندا، السبت، فعاليات للتعريف بالإسلام، تحمل شعار "تفضّل أنا مسلم"، لينضم البلدان إلى دول أوروبية وغربية أخرى عايشت الحدث ذاته.

وتشرف على تنظيم الفعاليات، للعام الخامس على التوالي، جمعية المجتمع الإسلامي "ملّي غوروش" (IGMG )، وتشمل توزيع ورود ومنشورات للتعريف بالإسلام، وكسر الأحكام السلبية المسبقة.

وفي حديث للأناضول، أشار "صمد أوزبان"، أحد القائمين على المبادرة في ألمانيا، إلى أن الخطوة تضمنت فتح المجال لإجراء حوار والاستماع لأسئلة واستفسارات الأوروبيين، ودعوتهم لزيارة المساجد.

وفي هولندا، أقام شباب المنظمة فعالياتهم في 26 نقطة مختلفة في كبرى مدن البلاد.

وبشأن الفعاليات، قال مواطن هولندي يدعى "مايك" للأناضول: "في الأصل كان ينبغي ألا نجد ضرورة لتنظيم مثل هذه الفعاليات".

وأعرب في هذا الإطار عن أسفه لتعميم المجتمع خطأ يرتكبه مغربي أو غيره على كل المسلمين.

أما "رينس أودهوسدين"، الذي أشار إلى أنّه من أصول يهودية، فقال: "كلنا بشر وعلينا أن نتصرف مع بعضنا كبشر، وأن نعيش جنبًا إلى جنب، والمهم الاحترام المتبادل".

يشار أنّ "تفضّل أنا مسلم" شملت بالفعل دول النمسا وسويسرا وبلجيكا وفرنسا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وأستراليا وكندا.