» «آل الشيخ»: هذه نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة

13 أبريل 2019 - 09:04 م

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن نتيجة مباراة فريقه القادمة أمام الأهلي، التي ستجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري العام.

وكتب «آل الشيخ»: «الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول... طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي... وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبد الله السعيد».

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، وخسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.