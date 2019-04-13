» كوبري مصري يدخل موسوعة "جينيس".. تعرف على مميزاته

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وكالات

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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "انفوجراف" عن كوبري "تحيا مصر" الشرقي "الكوبري الملجم"، والذي يبدأ من ميدان الخلفاوي على كورنيش النيل بشبرا ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق‏.

وأوضح مجلس الوزراء أن الكوبري ينفرد بالعديد من المميزات، أبرزها أنه أعرض كوبرى ملجم بالعالم والأول من نوعه الذي ينفذ بأياد مصرية 100%، و‏سيسجل في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية من حيث الاتساع، كما يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى، وممشى زجاجي بطول الكوبري للمواطنين, ويستخدم في إنشائه ‏‏أكبر بارجين بحريين في مصر بحمولة 1350 و900 طن.‏

وذكر المركز الإعلامي، أن ارتفاع الأعمدة من سطح الماء يبلغ ‏96 مترا، كما يصل عرض الكوبري في المنتصف 66.8 متر، وعرض الفتحة الملاحية 300 متر، ويرتكز على ‏6 أعمدة 3 بالجهة الشرقية و3 بالجهة الغربية، في حين يبلغ إجمالي وزن الهيكل المعدني العلوي ‏‏10 آلاف طن، وتم البدء في إنشاء الكوبري عام 2016 وسيتم افتتاحه هذا العام، ويشارك في تنفيذ الأعمال‏4 آلاف مهندس وفني وعامل ذوي خبرة.

وتم الانتهاء من (أعمال الهيكل العلوي بمنطقتي المظلات وجزيرة الوراق، أعمال تركيب الباكيات المعدنية فوق الفتحات الملاحية والبلاطات الخرسانية، أعمال شد الكابلات بطول الكوبري كاملًا الذي يصل إلى 540 مترا)، وجار الانتهاء من (‏أعمال تركيب الإكسسوارات النهائية للكابلات، أعمال صب المسافات بين البلاطات في الوصلة النهائية، أعمال التحضير لتركيب أعمدة الإنارة وأعمال التشطيبات).



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