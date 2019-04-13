» أول رد فعل للاعبي الأهلي بعد وداع أبطال أفريقيا

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المصريون

الاهلى

حسام عاشور

قام لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة حسام عاشور، على الاعتذار لجماهيرهم الغفيرة التى حرصت على التواجد فى مدرجات ملعب برج العرب، لمؤازرتهم أمام صن داونز، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب حسام عاشور من اللاعبين التجمع فى وسط الملعب، وتحدث معهم ثم توجهوا إلى الجماهير المتواجدة فى المدرجات، للتصفيق لهم وتقديم الاعتذار بعد وداع البطولة.

ةودّع الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسمياً بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي سجله وليد أزارو حيث سبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب السبت الماضي في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.

وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي ليؤكد انتهاء زمن المفاجآت الكروية بعدما إكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى شهد أداءاً تحكيمياً سيئ للغاية من قبل الحكم الجامبي جاساما.


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